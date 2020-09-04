Задержан начальник Запорожского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Видео

РепортерUA 04 Сен 2020 - 15:49

Государственное бюро расследований сегодня, 4 сентября, задержало начальника Запорожского областного управления лесного и охотничьего хозяйства после получения очередной части неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, начальник Запорожского областного управления лесного и охотничьего хозяйства разработал преступную схему. Суть ее заключалась в том, что один из сотрудников государственного предприятия, входящего в структуру указанного управления, должен неофициально за наличные средства продать часть собранной в лесничестве сельхозпродукции и вносить в официальную отчетность недостоверную информацию о реальном количестве выращенной продукции, а наличные средства передать ему. В случае отказа начальник угрожал увольнением.

1 сентября был задокументирован факт получения начальником Запорожского областного управления лесного и охотничьего хозяйства 10 тыс. гривен, а 4 сентября - в размере 60 тыс. гривен.

Чиновник задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся обыски по местам работы и жительства фигуранта уголовного производства, а также другие первоочередные следственные и процессуальные действия.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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