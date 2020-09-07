Как проходят ремонтные работы в запорожской школе, где произошел пожар. Фото

В Запорожье месяц назад стартовал ремонт школі № 53, в которой несколько лет назад произошел пожар. За год строительные работы планируется завршить, после чего восстановить работу учебного заведения.
Как сообщал РепортерUA ранее, школа № 53, которая расположена на улице Шевченко в Шевченковском районе, в свое время пострадала от пожара. Больше всего 2 и 3 этаж. Учебное заведение было закрыто, а детей перевели в другую школу. Фактически здание необходимо было полностью восстановить, ведь часть школы была построена еще в 1937-1940 годах.
В пресс-службе Запорожского горсовета сообщили, что в современных ценах стоимость работ составляет более 42 миллионов гривен. Несколько лет назад Запорожье подало объект для включения в государственную программу. Наконец в текущем году этого удалось добиться. Городу выделили часть необходимых средств в рамках «Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины». Была выделена часть необходимых средств. Около 17 миллионов гривен.
Сообщается, что уже выполнен значительный объем работ по демонтажу трубопроводов отопления, системы вентиляции, перекрытия между этажом и чердаком, перегородок. Начали демонтаж перекрытия над 3 этажом, монтаж перекрытия между этажом и чердаком.
По словам подрядчика, в начале следующего учебного года строительные работы будут завершены. Кроме того, планируется построить для школы и отдельную котельную.
РепортерUA также публиковал видео и фотографии с места происшествия.
Ранее городские власти обещали, что школа № 53 возобновит работу в 2018 году.