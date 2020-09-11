«Слуга народа» огласила лидеров праймериз на масштабном форуме в Запорожье. Фото

В Запорожье 10 сентября состоялся масштабный форум запорожской команды партии «Слуга Народа». Он собрал сотни людей со всех уголков Запорожской области, сообщает корреспондент РепортерUA.
На форуме представили идеологические принципы, согласно которым партия «Слуги Народа» будет внедрять в жизнь свою политику в регионе.
Как стало известно, основной общественный месседж идеологической платформы партии — обеспечение условий для развития человека, семьи, общества, региона. Кроме того, представители «Слуги Народа» выступают за честность и прозрачность в политике, уважая специфику каждого региона нашей страны, и настойчиво стремятся мира и единства в Украине!
Во время форума отметили, что основой работы партии в Запорожской области станет работа над стратегией развития общин.
«Нашей командой создан «Зе! План» — это концепция взаимодействия жителей общин и наших будущих депутатов, основанная на стратегии развития. Они должны стать дорожными картами общин, в соответствии с которыми они будут двигаться, несмотря на смену власти. Стратегии развития позволят действовать спланировано и реализовать местный потенциал», — отметил Александр Свистун, специалист по вопросам реформы децентрализации.
На форуме «Каждый сможет» также подвели первые итоги праймериз нового формата партии «слуги народа» в Запорожской области, которые проходили с 31 августа по 9 сентября. Список лидеров рейтингов праймериз в Запорожской городского и областного советов и на глав общин озвучили со сцены.
«Это — лидеры общественного мнения, которые подтвердили свою личную поддержку среди жителей Запорожской области. Убежден, они смогут создать надлежащие условия для того, чтобы наша область процветала и развивалась», — отметил Виталий Боговин, лидер запорожской областной команды партии «Слуг народа».
«У нас с командой президента единственная цель — предоставить возможность тем, кто действительно имеет опыт и неравнодушен к родному городу, продемонстрировать себя и показать свои дела. Праймериз предоставили такую возможность каждому, кто хочет перемен!», — отметил Виталий Тишечко, лидер запорожской городской команды партии «Слуг народа».
Победителей праймериз в Запорожье после прохождения собеседования политическая партия «Слуги народа» официально выдвинет кандидатами в депутаты или кандидатами на глав общин.