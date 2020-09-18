На трассе под Киевом столкнулись две фуры: есть жертвы. Фото

В Киевской области на трассе под селом Здоровка произошла крупная авария. По словам очевидцев, столкнулись фура и грузовик.
Сейчас на места работают правоохранители и сотрудники ГСЧС. Предварительно известно, что в аварии погиб как минимум один человек.
Движение на указанном участке дороги затруднено. Также, судя по фото, вокруг места аварии рассыпалась мука, перевозимая одним из грузовых автомобилей.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Белой Церкви, авария случилась на трассе Киев-Одесса на повороте села Хлепча. Столкнулись две фуры и микроавтобус. Две полосы в направлении Киева перекрыты.