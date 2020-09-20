Фоторепортаж: как в Запорожье прошел первый день Khortytsia Freedom-2020

РепортерUA 20 Сен 2020 - 10:53

В Запорожье вчера, 19 сентября, стартовал двухдневный музыкальный фестиваль Khortytsia Freedom-2020 в Парке Металлургов. Действо началось на трех площадках - этносцена, сцена Люкс-ФМ и Джаззи-сцена.

В этом году фестиваль проходит в нестандартных условиях, в формате карантина. Организаторы раздали волонтерам санитайзеры, термометры для скрининга при входе и маски для раздачи посетителям. Первый день фестиваля посетили тысячи людей.

В рамках фестиваля работает фудзона, где представлены лучшие заведения страны. Гостям предлагали большой выбор блюд на гриле, бургеры, напитки и десерты. Приехали кормить посетителей фестиваля и гости из Львова, которые готовили бограч, фасоль по-мадярски, рульки, картошку с салом и многое другое.

Отметим, что Khortytsia Freedom-2020 представляет довольно интересный состав участников музыкальной программы. На трех сценах фестиваля для запорожцев и гостей города проходят выступления любимых исполнителей, представляющих различные жанры, направления и течения. Два дня музыкальной свободы объединят знаковых украинских исполнителей:

Вчера, 19 сентября, выступили: «Вагоновожатые», Тарас Чубай и «Плач Иеремии», Alina Pash, Laura Marti, Сергей Бабкин, Капустин&Радзецкий, Артем Пивоваров, C.J.PLUS, Cтасик, Jungleman, Khorta, Валентин Терлецкий, Barabanza, хедлайнер - Max Barskih.

Ethno Stage: Валентин Терлецкий/казацкая рыцарская аутентика 17-20 веков; БарабанЗа; Banderstadt; Artem Pivovarov, запорожская группа #KHORTA; Тарас Чубай и культовая рок-группа Плач Иеремии; афтепати - концерт от C.J.Plus.

Jazzy Stage: Jungleman; Стасiк; певица Laura Marti; группа Вагоновожатые; афтепати - Капустин & Радзецкий.

Lux Fm Stage: Alina Pash; Сергей Бабкин; Max Barskih;

Сегодня гостей фестиваля ждет не менее насыщенный музыкой и впечатлениями день.

Программу фестиваля на сегодня, смотрите по ссылке.

 
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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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