В Египте нашли саркофаги, захороненные около 2,5 тыс. лет назад. Фото

В Египте недалеко от Каира археологи обнаружили 27 саркофагов, захороненных около 2,5 тыс. лет назад. Об этом сообщило министерство туризма и древностей Египта в Facebook.
Саркофаги нашли в некрополе Саккара, главном месте захоронения жителей столицы Древнего Египта Мемфиса. Некрополь является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Деревянные саркофаги были найдены на глубине 11 метров под землей. Эксперты называют это крупнейшим археологическим открытием в истории.
Утверждается, что саркофаги не открывались с момента погребения. Также были найдены и другие артефакты.