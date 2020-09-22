В Запорожье задержали четырех парней, которые обрисовали краской автомобиль и здания. Фото

РепортерUA 22 Сен 2020 - 13:39

В Запорожье задержали четырех парней, которые обрисовали краской автомобиль в районе площади Маяковского. В полицию сообщил очевидец. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Свидетель сообщил приметы парней и направление их движения. К месту инцидента выехали инспекторы патрульной полиции. Двух похожих по описанию молодых людей патрульные заметили в районе улицы Лермонтова.

Объяснить парни ничего не могли, а на их руках остались следы краски. Во время поверхностного осмотра у них выявили краски и кисточки. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств произошедшего и квалификации действий парней.

Кроме автомобиля, задержанных подозревают и в порче фасада дома на проспекте Соборном, 186. Это здание входит в исторический ареал Соцгорода. 

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