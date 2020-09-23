В Запорожье за проезд в транспорте теперь можно расплатиться банковской картой

РепортерUA 23 Сен 2020 - 10:40

В Запорожье в коммунальном общественном транспорте города начала работать система бесконтактной оплаты проезда. Через две недели ею можно будет воспользоваться во всех коммунальных автобусах, трамваях и троллейбусах. 

Отмечается, что соответствующая система уже заработала в 39 больших автобусах, трамваях, троллейбусах КП «Запорожэлектротранс». Через две недели можно будет бесконтактно оплатить проезд во всех автобусах, трамваях и троллейбусах «Запорожэлектротранса». При этом по-прежнему проезд можно будет оплатить и наличными.

Отметим, благодаря бесконтактной системе оплаты за проезд можно будет рассчитаться банковской карточкой, с помощью смартфона.

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