В Запорожье за проезд в транспорте теперь можно расплатиться банковской картой

В Запорожье в коммунальном общественном транспорте города начала работать система бесконтактной оплаты проезда. Через две недели ею можно будет воспользоваться во всех коммунальных автобусах, трамваях и троллейбусах.
Отмечается, что соответствующая система уже заработала в 39 больших автобусах, трамваях, троллейбусах КП «Запорожэлектротранс». Через две недели можно будет бесконтактно оплатить проезд во всех автобусах, трамваях и троллейбусах «Запорожэлектротранса». При этом по-прежнему проезд можно будет оплатить и наличными.
Отметим, благодаря бесконтактной системе оплаты за проезд можно будет рассчитаться банковской карточкой, с помощью смартфона.