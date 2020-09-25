Столкновения в Новых Санжарах: два человека получили 5 лет условно

РепортерUA 25 Сен 2020 - 11:04

За участие в столкновениях во время эвакуации Украинская из китайского Ухань, произошедших 20 февраля этого года, двух жителей Новых Санжар приговорили к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком на один год. Об этом говорится в решении Новосанжарского районного суда Полтавской области от 23 сентября, обнародовано на сайте Судебная власть Украины.

Суд вынес приговоры гражданам К. и П. по ч. 1 ст. 294 УК («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью»), учитывая соглашения о признании виновности. Обвиняемым назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, но на основании ст. 75 УК они освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Согласно материалам дела, 20 февраля 2020 года через интернет в Новых Санжарах организовали массовые митинги, потому что в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» из города Ухань Китайской народной республики должны были прибыть украинцы и иностранные граждане для прохождения карантина из-за возможного подозрения инфицирования коронавирусом.  

Около 19:00 митинги превратились в массовые беспорядки: собралось около тысячи участников, активное участие принимали П. и К. Участники акции перекрыли проезжую часть улицы Центральной в районе моста через реку Ворскла, а позже переулок Курортный неподалеку от медцентра «Новые Санжары».

В полиции сообщили подробности, как толпа в Новых Санжарах встречала эвакуированных из Уханя

Когда около 19:40 часа до территории медицинского центра приблизились автобусы с эвакуированными из Уханя людьми граждане П. и К., «пренебрегая действующими общепринятыми правилами и нормами поведения в обществе, активно противодействовали представителям власти», бросали камни и кирпичи в милиции, чтобы помешать движения колонны автобусов и их сопровождения.

В результате действий П., К., а также других лиц, пяти сотрудникам правоохранительных органов причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

По части других участников этих событий, которых установило следствие, есть отдельные производства.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...