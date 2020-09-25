Запорожец, у которого обнаружили боевую экипировку, оказался портным - полиция

Житель Запорожья, у которого на днях обнаружили боевую экипировку, оказался портным. Об этом в эксклюзивном комментарии РепортерUA сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Напомним, 22 сентября, в Шевченковском районе Запорожья возле гаражного кооператива патрульные полицейские заметили мужчину с боевой экипировкой. Мужчина фотографировал предметы на телефон. Во время поверхностной проверки у мужчины обнаружили боевую гранату и два магазина для автоматического оружия.
На место вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.
В полиции РепортерUA сообщили о том, что на самом деле мужчина работает портным. Взрывотехники, которые выезжали на место, убедились, что это был пустой корпус гранаты и магазина. Как выяснилось, мужчина использует пустой корпус в для правильных замеров, так как шьет форму.
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