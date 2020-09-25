Запорожец, у которого обнаружили боевую экипировку, оказался портным - полиция

РепортерUA 25 Сен 2020 - 14:28

Житель Запорожья, у которого на днях обнаружили боевую экипировку, оказался портным. Об этом в эксклюзивном комментарии РепортерUA сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области. 

Напомним, 22 сентября, в Шевченковском районе Запорожья возле гаражного кооператива патрульные полицейские заметили мужчину с боевой экипировкой. Мужчина фотографировал предметы на телефон. Во время поверхностной проверки у мужчины обнаружили боевую гранату и два магазина для автоматического оружия.

На место вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. 

В полиции РепортерUA сообщили о том, что на самом деле мужчина работает портным. Взрывотехники, которые выезжали на место, убедились, что это был пустой корпус гранаты и магазина. Как выяснилось, мужчина использует пустой корпус в для правильных замеров, так как шьет форму. 

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...