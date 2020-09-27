Главное за неделю: крушение Ан-26, забастовка в Кривом Роге и ход избирательного процесса

РепортерUA 27 Сен 2020 - 16:00

Обещанные доплаты медикам, а с нового года - значительное повышение зарплат, открытие КПП «Новые Яриловичи» и победа спасателей над огнем на киевской свалке, были омрачены трагедией - в Харьковской области разбился военный самолет с курсантами. Подробнее о ходе событий этой недели - в материале РепортерUA.

Забастовка «под землей»

В Украине третью неделю продолжается забастовка шахтеров в Кривом Роге. Об этом в своем Facebook сообщает председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в забастовке участвовали 393 работника. В тот же день туда должны были выехать представители центрального офиса Гоструда в связи с жалобами работников предприятий города на работу местной службы, их продажность и зависимость от местных работодателей.

Пожар на столичной свалке

На этой неделе три дня подряд, с 20 по 22 сентября, в Дарницком районе Киева горела свалка. Жители столицы успели прочувствовать последствия происшествия – город укутал густой смог из-за того, что огонь успел перекинуться на торфяники.

О полной ликвидации возгорания в ГСЧС сообщили вечером 22 сентября.

«Новые Яриловичи» вновь открыли

В понедельник, 21 сентября, была разблокирована работа пункта пропуска на границе с Беларусью «Новые Яриловичи». Напомним, что закрыт он был еще 6 сентября. Тогда работу пункта заблокировали хасиды, которые пытались попасть на территорию Украины через Беларусь для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани.

Что получат медики

Министерство здравоохранения Украины заложило в бюджет на следующий год зарплаты медикам от 22 до 25 тыс. грн. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщил Максим Степанов.

В то же время, уже в конце сентября украинские медработники получат повышенную зарплату. На это из бюджета выделили 6 млрд грн, отметил Степанов на совещании у Президента Украины Владимира Зеленского.

Выборы близко

Уже через месяц, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы. После того, как Верховная Рада приняла изменения в Избирательный кодекс, голосование пройдет по гибридной системе – в маленьких населенных пунктах мажоритарка, в крупных – пропорциналка с открытыми списками. Подробности избирательного процесса в материале «Местные выборы-2020: как будут голосовать украинцы».

Отметим, что с момента старта избирательной кампании в Украине в полицию поступило 571 сообщение о нарушениях. По состоянию на 22 сентября открыто 65 уголовных производств. 34 из них связаны с нарушением избирательного законодательства, 31 - с избирательным процессом.

Крушение Ан-26

Вечером, 25 сентября, в Харьковской области возле военного аэропорта во время учебного полета упал самолет Ан-26 воинской части А 4104, на борту которого находились 27 человек. Один человек выжил.

Причины произошедшего выясняют правоохранители. Проверяется четыре версии следствия. Также президент Владимир Зеленский поручил приостановить любые полеты на самолетах, аналогичных Ан-26. 

 

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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