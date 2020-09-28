Армения и Азербайджан возобновили конфликт: подробности

Утром 27 сентября около 6 утра на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. По словам премьер-министра Армении Николо Пашиняна, инициатором является Азербайджан, пишет РБК-Украина.
В то же время, в Минобороны Азербайджана в начале обстрелов по всей линии фронта обвинили Армению. Также там сообщили о убитых и раненых среди гражданского населения.
В Азербайджане заявили об «ответных мерах с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск.»
Пресс-секретрь Минобороны Армении заявила о том, что были сбиты два вертолета и три БПЛА Азербайджана.
Кроме того, Армения обвинила Азербайджан в ракетных обстрелах и использовании дронов. Азербайджан, в свою очередь, опровергает эту информацию.
Позиции сторон
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что решение конфликта в Нагорном Карабахе – это задача Азербайджана. Также он подчеркнул, что этим решением должен быть удовлетворен азербайджанский народ.
«Мы на своей земле, нам не нужны земли других стран. Но свою землю мы никому не отдадим. Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго так называемого «армянского государства» на азербайджанской земле. Мы никогда этого не допустим, и сегодняшние события это снова показывают», - добавил Алиев.
В то же время, премьер Армении Николо Пашинян заявил о том, что карабахский конфликт может выйти за пределы Кавказа.
"Война может выйти за пределы региона и иметь более широкие масштабы. Я призываю международное сообщество использовать все рычаги и не допустить вовлечения Турции в конфликт", - подчеркнул Пашинян.
Также Пашинян заявил, что возобновление боевых действий - "это война, объявленная армянскому народу".
Кроме того, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека, обвиняя Азербайджан в нападении на мирное население и гражданские объекты.
Азербайджан и представители самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявляют о жертвах среди гражданского населения в результате обстрелов 27 сентября. Сообщается о смерти двух мирных жителей и ранении более 30.
По утверждению армянской стороны, более 50 населенных пунктов подверглись атакам с помощью азербайджанских беспилотников и артиллерии. Армянская сторона также сообщила о потерях среди бойцов вооруженных формирований Нагорного Карабаха - 16 погибших и около сотни раненых.
Между тем в Минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона потеряла 200 человек убитыми.
Азербайджанская сторона пока официально не сообщала о потерях. По данным азербайджанских военных, им удалось взять под контроль ряд населенных пунктов, высот, а также «перерезать» шоссе, соединяющее Нагорный Карабах с Арменией. Армянская сторона это отрицает.
В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, позже заявили в Минобороны Азербайджана.
В то же время премьер Армении Пашинян допустил признание страной независимости Нагорно-Карабахской республики. В ходе своего выступления он заявил, что сейчас рассматриваются разные сценарии развития событий. Данный вопрос уже включен в повестку дня армянского парламента.
В Нагорном Карабахе, Армении и в отдельных городах Азербайджана введено военное положение. Кроме того, в Нагорном Карабахе объявлена всеобщая мобилизация лиц старше 18.
Как заявил Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, «за гуманитарную катастрофу, грозящую региону, ответит лично президент Азербайджана Алиев».
О введении военного положения заявила и Армения. По словам премьера Пашиняна, в стране объявляется военное положение и всеобщая мобилизация.
В Азербайджане военное положение введено в ряде городов и районов. Правительство призвало население соблюдать соответствующие требования и комендантский час.
Реакция стран мира
На возобновление конфликта между Азербайджаном и Арменией уже отреагировали союзники сторон.
В российском МИДе призвали прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
Турция полностью поддержала сторону Азербайджана. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, «Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности».
На обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе отреагировала Украина. В МИДе заявили о глубокой обеспокоенности и призвали стороны вернуться к мирному диалогу.
Евросовет и ОБСЕ призвали немедленно прекратить огонь и возобновить переговоры.
Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Вашингтон также призвал стороны вернуться к переговорам в рамках группы ОБСЕ.
Справка
Нагорный Карабах - это регион, расположенный на Южном Кавказе, на границе Армении и Азербайджана. На данный момент большая его часть контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.
Первопричиной боевых действий на этой территории стал этический конфликт между армянами и азербайджанцами. Каждая из сторон хотела получить контроль в регионе. В 1987 году этот конфликт перерос в полномасштабные боевые действия, которые продолжались до 1994 года.
В последний раз обострение конфликта в Нагорном Карабахе было зафиксировано в июле 2020 года. Азербайджан обвинил Армению в артобстреле, а Армения обвинила Азербайджан в попытке пересечь границу военными на грузовике.
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