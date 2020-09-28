В Запорожье 19-летняя девушка покончила с собой, спрыгнув с моста

В Запорожье 19-летняя девушка спрыгнула с недостроенного мостового перехода. Трагедия произошла вчера, 27 сентября.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, на месте происшествия нашли предсмертную записку.
По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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