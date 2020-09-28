Нацбанк вводит в обращение памятную монету, посвященную Запорожью. Фото

РепортерUA 28 Сен 2020 - 17:08

Завтра, 29 сентября, Национальный банк Украины введет в обращение памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную городу Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Посвящена городу с богатой историей, одном из крупнейших административных, индустриальных и культурных центров юга Украины, в котором уникально сочетаются природа, промышленные гиганты, разнообразие архитектуры, название которого связано с известными днепровскими порогами. Именно здесь расположен остров Хортица - уникальный природный комплекс - исторический и духовный центр Запорожского края», - говорится в сообщении.

Тираж монеты составляет 35 тыс. штук, она изготовлена из металла нейзильбер. На монете, в частности изображены сооружения острова Хортица, церковь Святого Николая и абрис казацкого профиля.

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