В Запорожской области перевернулся автомобиль: трое погибших, двое в больнице. Фото

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, авария произошла по ул. Магистральной. В результате аварии пассажир 2005 года рождения и мужчина, данные которого устанавливаются, от полученных травм погибли на месте происшествия, еще один мужчина 1981 года рождения умер в карете скорой помощи. Водителя и пассажира 2004 года рождения с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
С целью установления всех обстоятельств происшествия полиция обращается с просьбой откликнуться свидетелей ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи движения автомобиля, по телефонам (095) 735-56-93, (097) 139-63-24 или 102.
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