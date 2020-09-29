В Запорожье приостановили работу четырех заведений из-за нарушений правил карантина. Видео

В ночь с 26 на 27 сентября приостановлена работа четырех развлекательных заведений, которые работали с нарушениями. Составлены административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, в ночь с 26 на 27 сентября сотрудники полиции во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины № 641 от 22.07.2020 провели отработку развлекательных заведений, расположенных в городе Запорожье.
Согласно принятому решению на территории региона с «желтым» уровнем эпидемической опасности запрещается работа развлекательных заведений, а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с 24:00 до 07:00.
Семь мобильных групп в составе двух сотрудников полиции каждая и три наряда спецподразделений батальонов патрульной полиции особого назначения «Скиф» и полиции особого назначения проверили 20 кафе и ночных клубов Запорожья.
В результате рейда на администраторов заведений составлены четыре административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция по статье предусматривает наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.