В запорожском сквере устанавливают новую скульптурную композицию. Фото. Видео

В Запорожье завершается реконструкция сквера в Александровском районе, более известного в среди горожан, как сквер Пионеров. Расположен он возле остановки «Улица Базарная». Сегодня, 29 сентября, началась установка скульптурной композиции, передает корреспондент РепортерUA.
На прошлой неделе установили первую пару фигур из пяти. Сегодня в парк привезли все остальные.
Как сообщил РепортерUA руководитель творческой группы Станислав Коцюба, на постаменте будет пять пар фигурок, которые символизируют единство пяти континентов. В вечернее время скульптуры будут подсвечиваться – для этого уже установлено специальное оборудование. Также по окончанию монтажа вокруг скульптур высадят цветы и кустарники.
Станислав Коцюба отметил, что это абсолютно новый проект.
– Изначальная идея была - отсканировать остатки скульптурной композиции и просто ее повторить. Когда поступила вводная – убрать галстуки у пионеров, это стало камнем преткновения, потому что вся прошлая скульптурная композиция была ориентирована на галстуки. В конце концов приняли решение, что делаем новую скульптурную композицию с сохранением общей тематической идеи. Над композицией работал 3D-скульптор, далее мы печатали формы, фрезеровали их для литья. Это сложный процесс. Над работой трудились с декабря. В итоге вы можете видеть, что сохранена общая идея, но это абсолютна новая скульптура, которая буде напоминать очертаниями прошлое. Здесь есть определенные символы: дубовый венок, одни ребята держат кулаки, что символизирует мужскую дружбу, вторая пара держит в руках хлопок и виноград, гирлянды, сделаны из дубовых листков, что является симолом Запорожья.
Отметим, что в начале сентября сквер уже будет полностью готов к посещению. В дальнейшем здесь будет дежурить полиция, а аткже будут утановлены камеры наблюдения в рамках программы «Безпечне місто».
Еще одной фишкой сквера Пионеров станет археологическая находка, которая была обнаружена во время работ. Это лестница к лавкам Нижнего Гостиного ряда Торговых рядов, который находился по ул. Почтовой. Эта находка 1873 года постройки. Здесь завершаются работы, которые позволят установить над памяткой специальное стекло. Все желающие смогут увидеть ее со смотровой площадки, которую также обустроят.
Напомним, что из бюджета города на реконструкцию сквера выделили порядка 17 млн грн.
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