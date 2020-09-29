Дело «ядерных взяток»: экс-нардепа и чиновника «НАЭК «Энергатом» задержали на взятке

Вчера, 28 сентября, детективы НАБУ сообщили народному депутату Украины VIII созыва и заместителю генерального директора обособленного подразделения НАЭК «Энергоатом» о подозрении в совершении уголовного коррупционного правонарушения, связанного с предоставлением и получением неправомерной выгоды.
По данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Максиме Микитасе и должностном лице Энергоатома Игоре Орлове.
Следствие установило, что чиновник ГП «НАЭК «Энергоатом», злоупотребляя своим служебным положением, в 2017 году заключил с компанией, подконтрольной экс-народному депутату, договор на 929 млн грн. Согласно ему, эта компания должна была построить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины. Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд. гривен. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.
С тех пор в течение 2017-2019 годов чиновник «Энергоатома» безвозмездно получил от другой компании, также подконтрольной экс-народному депутату, три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4 млн 420 тыс. грн, что, по версии следствия, является неправомерной выгодой.
Действия бывшего народного депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 369 УК Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»), должностного лица «Энергоатома» - по ч. 4 ст. 368 УК Украины («Принятие предложения и получение должностным лицом неправомерной выгоды»).
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2020 года.
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