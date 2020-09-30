Образование, спорт, культура: Александр Свистун рассказал о важных сдвигах в гуманитарной сфере. Фото

Гуманитарное направление в Запорожской области долгие годы страдало от бездействия местных властей. Всем хорошо знакомы проблемы образования, спорта и культуры в регионе – мизерное финансирование, запущенность объектов, а главное – отсутствие умелых руководителей. С приходом к Запорожской ОГА участника команды «Слуга Народа» Александра Свистуна ситуация изменилась. РепортерUA публикует интервью с заместителем председателя Запорожской облгосадминистрации, который рассказал, как значимые изменения можно делать быстро.
– Ваше назначение пришлось на старт вступительной кампании. Как удалось наладить работу с учебными заведениями области?
– Нам удалось привлечь в вузы областей больше студентов, в том числе из других областей. Мы создали онлайн-инструмент для абитуриентов, объединивший основную информацию обо всех высших учебных заведениях Запорожской области. Абитуриентов интересуют три вещи – специализация вуза, стоимость обучения, количество бюджетных мест. Мы создали интернет-страницу, на которой четко представили эту информацию. Одновременно мы запустили чат-бот, что помогает абитуриентам определиться со своей специализацией. Все это дало положительные результаты. Сервисом воспользовались 15 тысяч абитуриентов. А главное – этот проект позволил привлечь к нашим вузам абитуриентов из соседних областей. Горжусь, что мы успели сделать все очень быстро, проект заработал 1 августа – одновременно со стартом вступительной кампании.
Также впервые за 20 лет мы создали региональный госзаказ для одаренных учащихся и абитуриентов из малообеспеченных семей. Об этом шла речь на встречах с ректорами. Нам удалось убедить облсовет проголосовать за это решение.
Отмечу, что мы удвоили количество стипендий областного совета для студентов, имеющих соответствующие успехи в учебе. Теперь в бюджете области предусмотрены средства на 20 таких стипендий. На 2020 год – 20 стипендий.
Отдельным достижением считаю сдвиг с места проекта капитального ремонта общежитий. На это у донорской программы было предусмотрено 68,8 миллиона гривен, но вузы не получали денег из-за некоторых трудностей в Кабмине. Мне удалось убедить три наших министерства в необходимости финансирования ремонтов. Теперь наши вузы получат средства на обновление общежитий – капитальный ремонт фасадов, фундаментов, замену сетей, окон, дверей, утепление.
– У нас любят много рассказывать о поддержке спорта. Что происходит на самом деле?
– Главной проблемой с моего первого дня в должности была кредиторская задолженность перед нашими спортивными учреждениями. Эту проблему почти решили. Погашено 3,2 миллиона гривен задолженности, что значительно сняло напряжение.
О спорте и действительно говорят много, а вот финансируют очень неохотно. Мы проанализировали, сколько средств на спорт тратится из депутатских фондов. Сумма оказалась плачевной. По моей инициативе на рассмотрение сессии областного совета вынесен проект решения, который обяжет депутатов отчислять из своих фондов на спорт не менее 5%. От общей суммы в 84 миллиона гривен, которой распоряжаются депутаты, это составляет около 4 миллионов гривен. Этого будет вполне достаточно для решения наших насущных проблем в спорте. Надеюсь, областной совет поддержит этот проект.
Для привлечения меценатских средств на развитие спорта мы запустили проект Sports Donations. Это простой инструмент, позволяющий каждому делать минимальные взносы на развитие спортивной сферы. Уже есть первое значительное достижение. Нам удалось транспортировать из Луцка в Запорожье сектор для прыжков с шестом стоимостью 3 миллиона гривен. Теперь наши легкоатлеты имеют в Запорожье весь необходимый спортивный инвентарь. Мы можем принимать соревнования!
Очень важно, что мы возобновили работу спортивного диспансера в Запорожье. К этому наши спортсмены проходили необходимые для участия в соревнованиях медицинские обследования в частных клиниках или соседних областях. Сейчас спортивный кабинет уже работает в Центре сердечно-сосудистых заболеваний. Нами согласовано, чтобы обследование наших спортсменов проводились по минимальной цене. А на следующий год согласовали ее увеличения и средства для этого в областном бюджете.
– Запорожская область ищет пути для развития туризма. Будет ли в этом прогресс?
– Прогресса не было, потому что не было четкого плана действий. Оказалось, что Стратегия развития туризма в Запорожской области, где были бы прописаны конкретные действия, просто отсутствует. Сейчас мы создали рабочую группу, которая составит такой документ. К ней привлечены очень разные специалисты, а главное – люди, которые на самом деле преданные Запорожью.
Сейчас уже завершается разработка символики Запорожской области. Для этого провели социологические исследования, привлекли лучших дизайнеров. Они смогли в минималистическом стиле воспроизвести те главные ассоциации с Запорожьем, которые мы получили от фокус-групп. Это Днепр, море, степь, Хортица, скифские находки, казачество. Вскоре мы презентуем полный брендбук Запорожской области, с которым можно будет выходить на всеукраинской и мировой уровень. Вы будете приятно удивлены!
Александр Свистун вошел в команду «Слуги Народа», чтобы изменения, о которых различные представители власти в Запорожье говорят годами, стали реальностью. Всего за несколько месяцев он смог доказать, что работать быстро и эффективно возможно! Все зависит от готовности работать для людей.