Онлайн-репортаж 53-й сессии Запорожского городского совета (Обновляется)

Сегодня, 30 сентября, началась 53-я сессия Запорожского городского совета. Заседание пройдет с соблюдением карантинных ограничений.
Запланировано рассмотрение такие проектов решения: выделение средств на выплату заработной платы медикам, учителям, начало процедуры закупки 12 европейских трамваев и прочее.
11:12. Регистрация. В зале - 50 депутатов из 64.
Звучит гимн.
11:15. Городской голова Владимир Буряк докладывает об изменениях в составе фракции «Оппозиционный блок». Заявление о выходе из фракции подал Павел Михайлик.
Также поступило заявление от депутата Юрия Дорошенко о выходе из состава депутатской фракции «Оппозиционный блок».
11:18. Предлагается принять за основу повестку дня. За - 49. Принято.
Исключают из основной повестки дня вопросы: №№ 17, 18, 19, 20, 21 и 23.
Вносят в повестку дня дополнительные вопросы.
11:48. Предлагается вопросы с 1 по 7 из дополнительных рассмотреть вместе с вопросами основной повестки дня (перед вопросом № 9 основной повестки). Принято.
11:50. Голосуют за утверждение повестки дня в целом. За - 47.
Создают рабочие органы сессии.
12:00. Перерыв на 15 минут.
12:26. Регистрация. В зале - 52 депутата из 64.
Депутатам предоставляется не менее 30 минут для выступлений.
Бюджетная комиссия дала поручение главе департамента финансовой и бюджетной политики отчитаться о работе за 5 лет. Слово Ольге Вагис. Рассказывает о ситуации, которая была в городе и его финансах в 2016 году.
Депутат Виталий Рябцев просит Вагис назвать, с какими кредитами город был при приходе Буряка к власти и сейчас. Депутат Согорин спрашивает, почему Вагис отчет подготовила на русском языке. 1 млрд. 778 млн. грн. - сумма городского долга по состоянию на конец года, - озвучивает он.
Депутат Павел Михайлик говорит, что дефицит городского бюджета был, есть и будет. Говорит, что практика кредитов себя оправдала. Также просит дисциплинировать подрядчиков.
13:00. Мэр Владимир Буряк говорит, что есть недостатки в работе. Бюджет развития в этом году планировался в 2 млрд. грн., а по факту - 500 млн грн. Поэтому, приходится где-то что-то урезать, чтобы хватало на необходимое. Говорит, что город не получил ни копейки из госсубвенции на борьбу с коронавирусом.
13:15. Депутатам предоставляется время для выступлений.
Депутат Зинаида Гальчинская поднимает вопрос кронирования и сноса старых деревьев. Говорит, что работы не выполняются.
Депутат Вячеслав Зайцев поднимает тему тендеров в Департаменте культуры и туризма. Говорит, что в другом департаменте все тендеры выигрывает фирма, чей директор вообще не в курсе, что он директор - человек потерял паспорт и на него оформили фирму. А в департаменте культуры все тендеры выигрывают нужные люди.
Представитель департамента культуры отвечает, что в Информационном центре стоит принтер, которым могут пользоваться все желающие (объясняет обвинения, что один из участников тендера подал документы, распечатанные на технике департамента). Объясняет, как проводят тендеры и на что обращают внимание в первую очередь при проведении тендера.
Представителя депратамента образования просят предоставить информацию по поводу тендеров, которые выигрывает подозрительная фирма. Представитель департамента говорит, что идет расследование по этому вопросу.
13:35. К трибуне выходит депутат Виталий Тишечко. Комментирует доклад департамента финансов. Говорит, что он без единой цифры. «Создается впечатление, что он создавался на заказ, чтобы показать, как все было хорошо в последние годы».
Говорит, что сейчас проводит встречи с людьми, и они говорят, что никаких изменений в жизни не происходят. К примеру, благодаря лизингу набрали автобусов, но транспортное обеспечение отдаленных районов города не улучшилось. По его словам
Говорит, что перед сессией планировался небольшой митинг по поводу кредитной истории города, но людям отказали в проведении. Говорит, что ему они передали требование о досрочном сложении полномочий мэра Буряка. Говорит, что в следующем году городской долг составит уже более 3 млрд. грн. Также говорит, что все кредиты были взяты с нарушением законодательства.
«Вместо оформления займа путем выпуска облигаций, как в Киеве, Харькове или Львове, власть Запорожья взяла обычные кредиты. И теперь вместо 6-8% годовых город ежегодно должен выплачивать от 17,5 до 19,5% (по разным кредитам). Из-за этого размер долга стремительно увеличивается. На конец 2019 долги Запорожье составили 1 млрд 26 млн грн. На конец 2020 размер долга в лучшем случае будет 1 млрд 477 млн грн. Мы стоим на пороге банкротства», – пояснил Тишечко.
По его словам, нужно инициировать процедуру реструктуризации долгов и пересмотреть условия работы с кредиторами. В противном случае по его словам, финансовая нагрузка ляжет на жителей города, увеличив стоимость жизни в Запорожье.
Призывает мэра Владимира Буряка сразу уйти в отставку.
13:40. В свою очередь, городской голова Владимир Буряк спрашивает Виталия Тишечко, был ли он депутатом 4,5 года, голосовал ли он за бюджет и бюджетные программы? Уточняет, какая сейчас должность у Тишечко и какие его обязанности? Тишечко говорит, что он готов лично пообщаться с Буряком по поводу своей работы. Пригласил Буряка каждый понедельник на 9:00 на совещание к губернатору.
Депутат Дмитрий Серый. Цитирует из выступления Тишечко, что Днепру выделяют 5 млрд. грн на строительство нового аэропорта. Спрашивает, почему Днепру выделяют, а Запорожью - нет, и что для этого делает ОГА?
13:50. Депутат Владимир Москаленко просит не устраивать дебаты между кандидатами.
14:03. Депутат Виталий Рябцев благодарит Виталия Тишечко: «Золотые слова - под каждым словом можно подписаться. Но вот если Владимир Викторович Буряк меня не устраивает, я об этом всегда говорил. А вы, Виталий Викторович, тоже имеете отношение к бюджету, а сейчас переобуваетесь».
Обрящается к мэру по поводу надбавок по учителям. Мэр говорит, что ищут деньги.
«Думаю, что 28 октября мы еще соберем сессию - итогов выборов не будет. И я буду сидеть. Обниматься. Целоваться будем. Мы снимаем с других программ и перенаправляем на учителей, чтобы эта цифра дошла до 20%. Когда правительство или рада принимают решение об увеличении зарплаты, они говорят: «Возьмете у местных бюджетов». Вот мы и ищем», - заявил Буряк.
14:22. Переходят к рассмотрению вопросов повестки дня. с № 23 по № 30 из дополнительных в пакетное голосование. Принято. Голосуют за пакет. Вопросы касаются материальной помощи. За - 45. Принято.
14:23. Объявлен обеденный перерыв.
15:42. Перерыв окончен. В зале 46 депутатов.
Переходят к рассмотрению вопросов повестки дня. О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 №32 «Об утверждении Программы« Здравоохранение города Запорожья на период 2019-2021 годы»(с изменениями) (опубликовано 25.08.2020, уточнены 23.09.2020, 29.09. 2020) (вариант 3). Голосуют в целом. За - 44. Принято.
Проект - О внесении изменений в Городской комплексной программы социальной защиты населения города Запорожья на 2019-2021 годы, утвержденной решением городского совета от 19.12.2018 №30 (с изменениями) (опубликовано 27.08.2020, уточнены 18.09.2020, 22.09.2020) ( вариант 3). За - 42. Принято.
О внесении изменений в Программ «Образование на 2019-2021 годы», «Профессиональная (профессионально-техническое) образование на 2019-2021 годы», «Оздоровление и отдых на 2019-2021 годы», утвержденных решением Запорожского городского совета от 19.12. 2018 №41 «Об утверждении программ по образовательной области» (с изменениями) (опубликовано 31.08.2020, уточнены 23.09.2020, 28.09.2020, 29.09.2020) (вариант 4). Докладывает заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Анатолий Пустоваров. Рассказывает о ситуации с коронавирусом в школах и детских садах. По его словам, денег на обеспечение школ средствами дезинфеции на октябрь хватит.
По его словам, на данный момент в детсадах болеет 4 сотрудника и 1 ребенок. 6 групп в 5 учреждениях закрыты. Также 10 классов в 8 школах и один кружок закрыты.
16:00. Депутат Виталий Рябцев просит ответить на вопрос: какая доплата за престижность в профтех, в музыкальных школах? Пустоваров говорит, что забюджетирована добавка 20%, это заложено до января, но в августе была увеличен минимальный оклад и тарифная сетка, поэтому нужны дополнительные средства.
16:10. Голосуют в целом за проект решения. За - 45. Принято.
Следующий проект решения - О внесении изменений в Программу развития инфраструктуры и комплексного благоустройства города Запорожья на 2020-2022 годы.
Депутат Ирина Костенко спрашивает по воводу ситуации с домами на проспекте, которые трещат по швам. Также спрашивает, что запланировано в ходе реконструкции площади Запорожской.
Владимир Буряк говорит, что на месте бывшего памятника будет просто красивая прогулочная зона с местом под фонтан (пока фонта строить не будут), но место для него будет предусмотрено.
16:37. Голосуют в целом за проект решения. За - 47. Принято.
16:40. Следующий проект решения - О внесении изменений в городскую целевую программу восстановления инфраструктуры территории частного сектора города Запорожья на 2018-2020 годы. Голосуют в целом. За - 48. Принято.
16:55. О внесении изменений в Программу развития и содержание жилищно-коммунального хозяйства г. Запорожье на 2018-2022 годы, утвержденной решением городского совета от 20.12.2017 №4 (с изменениями и дополнениями). Голосуют в целом. За - 44. Принято.
Проект решения - О внесении изменений в Программу муниципальной аварийной службы, муниципальной службы по техническому обслуживанию систем диспетчеризации лифтов и «Контакт-центр 15-80» на 2018-2020 годы. Голосуют в целом. За - 44. Принято.
17:05. Рассмаривают проект решения - О внесении изменений в Программу обращения с животными в Запорожье на период 2017-2022 годы. Голосуют в целом. За - 44. Принято.
17:10. В целом - О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 №50 «Об утверждении Программы «Физическая культура и спорт на 2019-2021 годы», «Программы финансирования мероприятий по вопросам семьи и молодежи на 2019-2021 годы». За - 50. Принято.
17:11. Следующий проект решения - О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 18.12.2019 № 36 «Об утверждении Программы финансирования некоторых мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства в городе Запорожье на 2020 год». За - 49. Принято. Снимаются средства, выделенные на проведение стартапов.
Проект решения - О внесении изменений в городскую целевую программу «Обеспечение надлежащей и бесперебойной работы Запорожского коммунального предприятия городского электротранспорта «Запорожэлектротранс» на 2018-2021 годы». Голосуют в целом. За - 45. Принято.
17:15. Голосуют в целом за проект решения - Об утверждении городской целевой Программы обеспечения противоэпидемических мероприятий при организации и проведения первых и очередных местных выборов в 2020 году. За - 52. Принято.
17:20. Обсуждают программу проведения Покровской ярмарки в этом году. Отмечается, что в связи с коронавирусом в этом году отменяется празднование. В связи с решением комисси ТЭБ ЧС об отмене массовых мероприятий, предлагается снять с программы «Культура Запорожья» почти 4 млн гривен, выделенных на празднование Дня города.
9. Проект решения- О внесении изменений в «Программу использования средств депутатского фонда в 2020 году», утвержденной решением городского совета от 18.12.2019 №48 (с изменениями)». За основу. За - 52. Вносят правки. Голосуют в целом. За - 52. Принято.
Голосуют в целом за проект решения 10. О внесении изменений в решение городского совета от 18.12.2019 №49 «О бюджете города на 2020 год». За - 48. Принято.
Перерыв 15 минут.
17:56. Проект решения - Об обращении депутатов Запорожского городского совета в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины относительно недопущения уничтожения Запорожской экологической инспекции. Голосуют, за - 49. Принято.
Об обращении депутатов Запорожского городского совета к Запорожской областной государственной администрации. За - 45. Принято.
17:58. Проект решения - Об утверждении Перечня проектов решений городского совета по вопросам утверждения землеустроительной документации. Голосуют в целом. За - 37. Принято.
Сам перечень проектов решений - голосуют в целом. За - 37. Принято.
Голосуют в целом за проект решения - О предоставлении согласия на принятие в коммунальную собственность территориальной общины г. Запорожье объекта недвижимого имущества права государственной собственности - квартиры №33 по ул. Исторической, 31 от Главного управления Национальной гвардии Украины. За - 49. Принято.
18:03. Проект решения - О Программе построения и функционирования системы автоматизированного наблюдения (мониторинга) по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, состоянием поверхностных вод и почв, в Запорожье.