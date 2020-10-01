Запорожские спасатели оказывают помощь в тушении пожара в Луганской области

В Луганской области продолжается ликвидация пожаров вблизи с. Трехизбенка, с. Кряковка с. Муратово, с. Капитаново Новоайдарского района, а также между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района, где 30 сентября возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки. Помощь в ликвидации лесного пожара оказывают запорожские спасатели.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, на территории Луганской области основные усилия тушения лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.
Всего к тушению привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 ед. техники, в том числе от: ГСЧС - 516 чел., 107 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области).
От ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области к ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 43 человек личного состава пожарно-спасательных частей Запорожье, Бердянского, Васильевского, Пологовского, Новониколаевского, Бильмацького районов и аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.