В Станице Луганской горят дома. Фото

В Станице Луганской горят почти все дома горят на улице Донецкой. Ситуация критическая из-за того, что там осталось много неразорвавшихся после обстрелов боеприпасов. Об этом сообщается на странице местной райгосадминистрации в соцсети.
«Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, что угрожает жизни спасателей и находящихся рядом людей. Мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь на улицу Лебединского», - говорится в сообщении.
На помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП «Станичник» и КП «Теплосервис», которой оперативно подвозят воду.
По данным райадминистрации, кроме Станицы Луганской, ситуация остается опасной в селах Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, станция Ольховая, села Малиновое, Плотина, Валуйское, Ольховские дачи.