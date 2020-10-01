В Станице Луганской горят дома. Фото

РепортерUA 01 Окт 2020 - 18:46

В Станице Луганской горят почти все дома горят на улице Донецкой. Ситуация критическая из-за того, что там осталось много неразорвавшихся после обстрелов боеприпасов. Об этом сообщается на странице местной райгосадминистрации в соцсети.

«Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, что угрожает жизни спасателей и находящихся рядом людей. Мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь на улицу Лебединского», - говорится в сообщении.

На помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП «Станичник» и КП «Теплосервис», которой оперативно подвозят воду.

По данным райадминистрации, кроме Станицы Луганской, ситуация остается опасной в селах Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, станция Ольховая, села Малиновое, Плотина, Валуйское, Ольховские дачи.

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