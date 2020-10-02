Новый рекорд по коронавирусу в Украине: 4633 новых случая за сутки

РепортерUA 02 Окт 2020 - 09:46

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 4633 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Днепропетровской и Сумской областях. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Ситуация с COVID-19 в Украине осложняется, это уже третий подряд рекорд. В среду впервые выявили более 4 тысяч новых случаев.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+460), Киеве (+447), Днепропетровской области (+334), Сумской области (+242), Хмельницкой области (+244).

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