Запорожец требовал миллион долларов, угрожая подорвать все электростанции страны

В Запорожье аноним обещал подорвать все электростанции Украины, требуя миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Анонимный звонок о минировании всех электростанций страны поступил на телефон «102» в Запорожье сегодня, 2 октября. Анонима оперативно вычислили оперативники УСБУ в Запорожской области
Анонимный звонок о минировании всех электростанций страны получили запорожские полицейские. Неизвестный требовал миллион долларов США, чтобы не произошли взрывы.
Оперативники СБУ немедленно начали оперативные мероприятия по установлению минера и быстро его вычислили. Телефонным террористом оказался 46-летний житель области, уроженец города Васильевка. Его задержали, свой поступок мужчина объяснить никак не смог.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по вопросу статьей 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.