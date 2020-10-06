Всеукраинский фестиваль Покрова на Хортице запорожцы отметят в режиме онлайн

РепортерUA 06 Окт 2020 - 15:01

В Запорожье готовятся отмечать Всеукраинский казацкий фестиваль «Покрова на Хортице». В этом году из-за карантинных ограничений некоторые мероприятия пройдут в формате онлайн. А сами праздничные мероприятия, которые запланированы в Запорожье, будут длиться неделю.

Так, 9 октября в 15:00 Запорожский областной художественный музей» проведет виртуальную выставку «Неодолимая сила Запорожского казачества» (ссылка: http://www.artmuseum.zp.ua/expositions.htmlhttps://www.facebook.com/artmuseumzp/).

11 октября в 12:00 в концертном зале им. М.И. Глинки Запорожская областная филармония готовит музыкальную программу для детей «Будем казаками» академического казацкого ансамбля песни и танца «Запорожцы».

12 октября в течение дня в Запорожском областном краеведческом музее готовится экспозиция якорей «Из глубины Днепра и веков». В этот же день, 12 октября с 10:00 в Запорожской областной библиотеке для детей «Юный читатель» готовятся выставка «Эй вы, ребята, славные запорожцы!» и персональная выставка художественных работ Подшивалина «Гетманы Украины».

13 октября в 11:00 Запорожская областная библиотека для детей «Юный читатель» проведет конкурс флористических композиций «Осенняя ярмарка в гости зовет нас» (подведение итогов), интерактивный диалог-размышление «Со страной родным в сердце» и мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки.

13 октября в 18:00 Запорожский академический областной украинский музыкально-драматический театр им. В. Магара покажет спектакль «Гетман Мазепа».

16 октября с 12:00 до 14:00 Дворец культуры «Орбита» проводит онлайн-концерт в рамках Всеукраинского казацкого фестиваля «Покрова на Хортице», фестиваль национальных культур «Единая семья» с участием ведущих творческих коллективов и национально-культурных обществ Запорожской области (ссылка: https://www.facebook.com/groups/zomc.org.ua).

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