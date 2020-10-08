Запорожского оператора, который изнасиловал трехлетнюю девочку, посадили на 7 лет

РепортерUA 08 Окт 2020 - 12:37

Прокуратура добивается более жестокого наказания для оператора одного из запорожских телеканалов, который изнасиловал трехлетнюю девочку и распространял детское порно.

Запорожская местная прокуратура № 3 поддержала публичное обвинение по ч. 4 ст. 153, ч.ч .4,5, ст. 301 УК Украины.

Орджоникидзевским районным судом Запорожья обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу - оставлена без изменений в виде содержания под стражей без права внесения залога. В настоящее время решается вопрос об обжаловании приговора в связи с мягкостью назначенного наказания обвиняемому.

Отметим, что мужчина работал также подрабатывал фотографом и снимал детские спортивные соревнования.

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