Главное за неделю в Запорожье: новый мурал, прощание с курсантами и цветочные композиции ко Дню города

Очередное «минирование» школы № 106, прощание с погибшими курсантами в Мелитополе и новый мурал. РепортерUA подводит итоги уходящей недели и напоминает о событиях, которые произошли в Запорожской области.
Недетские игры
С начала сентября в Хортицком районе Запорожья в полицию поступило уже 20 сообщений о минировании школы № 106. Учебное заведение расположено по ул. Рубана. На место выезжали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи. Эвакуированы 175 учеников и 42 учителя. Взрывоопасных предметов не нашли. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 УК Украины. Поиски злоумышленников продолжаются до сих пор.
Мосты
На автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье работы ведутся в круглосуточном режиме. Работники подрядной организации «Onur Taahhut» ведут работы и днем, и ночью. Сейчас большая часть работ выполняется на сооружениях № 1, 2, 3, 4, 5. Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два 2 внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.
Конкурс на лучший слоган
Областной департамент культуры, туризма, национальностей и религий объявил конкурс на лучший слоган для Запорожского региона. Все идеи можно будет подавать с 6 по 27 октября включительно. Чиновники предлагают определить первые слова, которые приходят в голову при Запорожской области.
Прощание с курсантами
В Мелитополе 7 октября попрощались с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом Евгением Скоробогатько и Александром Скочковым. Так как Евгений Скоробогатько родился и вырос в Терпенье, прощальная церемония прошла в сельском ДК.
Напомним, военный самолет АН-26 ВСУ потерпел крушение в пятницу вечером вблизи Чугуева в Харьковской области. Самолет совершал учебные полеты. На его борту находились 27 человек - 20 курсантов и 7 членов экипажа. В результате катастрофы 26 человек погибли.
Новый мурал
Стену дома Лещинского украсил портрет известного пианиста и композитора Александра Цфасмана. Место для мурала выбрали не случайно. Именно здесь некоторое время жил известный композитор. Также в доме Лещинского располагалась парикмахерская отца Наума Цфасмана.
Идея нарисовать стенопись принадлежит жителям исторического здания. Сначала они планировали просто покрасить часть стены, которая выходит на сквер Театральный, в одним цветом.
«Пластуновский курень»
На территории историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» на острове Хортица открыли «Пластуновский курень». Эта новая интернактивная локация раскрывает условия быта рядовых запорожских казаков.
На его обустройство Запорожский областной совет направил 200 тыс грн. Создание куреня было начато в 2018 году. Основные строительные работы выполнены в 2019 году, сообщили в пресс-службе Запорожского облсовета.
Здесь есть глиняная груба для отопления помещения, стол, скамьи, угол с копиями икон. В экспозиции жилой комнаты Пластуновского куреня представлена одежда степных рыцарей, посуда, оружие, некоторые вещи домашнего обихода и промышленное орудие.
Суд над оператором
Прокуратура добивается более жестокого наказания для оператора одного из запорожских телеканалов, который изнасиловал трехлетнюю девочку и распространял детское порно. Орджоникидзевским районным судом Запорожья обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Мера пресечения до вступления приговора в законную силу - оставлена без изменений в виде содержания под стражей без права внесения залога. Отметим, что мужчина работал также подрабатывал фотографом и снимал детские спортивные соревнования.
Выставка цветочных композиций ко Дню города
В Запорожье к 250-летнему юбилею работники КРСП «Зеленстрой» создали цветочные композиции и фигуры в Вознесеновском парке. РепортерUA публиковал самые яркие фотографии гигантских сказочных фигур.
Так, всего фигур будет около полутора десятков. В этом году город украсят к празднику также и в парке Трудовой Славы. Отметим, из-за эпидемии коронавируса проведения традиционных массовых мероприятий в городе решили отменить.
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