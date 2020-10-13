В Нигерии в аварии с бензовозом погибли 20 человек. Фото

На юго-западе Нигерии во время ДТП взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает во вторник, 13 октября, газета Daily Post.
«Водитель за рулем груженного дизелем бензовоза не справился с управлением, машина перевернулась и взорвалась. Всего в ДТП попали восемь автомобилей, которые полностью сгорели», - сообщил представитель федеральной службы безопасности дорожного движения Агнесс Огунгбеми.
Авария произошла на скоростной трассе Илеса - Акуре в штате Осун. Пострадавшие доставлены в больницу.
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