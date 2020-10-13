Apple презентовала iPhone 12. Видео

Американская компания Apple представила смартфоны нового поколения iPhone 12. Как и в предыдущие годы в линейке будет несколько моделей, которые отличаются по ценам и характеристикам.
Презентация новинок транслируется на YouTube-канале Apple.
Сердцем iPhone 12 стал ранее анонсированный чип A14 Bionic - первый в мире построенный по 5-нм техпроцессу. Новое графическое ядро способно обеспечить на 50% более высокую скорость, чем другие мобильные процессоры.
Кроме того, в A14 Bionic на 70% ускорена обработка задач машинного обучения.
Новинка имеет плоские алюминиевые рамки и плоское стекло с обеих сторон. В рамках расположены антенны для 5G. В смартфоне используется стекло Ceramic Shield, разработанное в сотрудничестве с компанией Corning. Apple обещает, что он еще лучше переносит падения.
Экран iPhone 12 выполнен по технологии OLED Super Retina XDR. Он получил вдвое выше разрешение, чем у предшественника, а также поддерживает HDR10.
На презентации подтвердилось, что новый смартфон от Apple будет поддерживать связь нового поколения 5G. На презентации гендиректор компании Тим Кук заявил, что пользователи благодаря этому смогут успевать больше.
Как заявил представитель американского оператора Verizon, пиковая скорость загрузки составит до 4 Гбит/с.
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