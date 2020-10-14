«Слуга Народу» запускає механізм відкликання депутата

На жаль, за часів історії України існує безліч прикладів безвідповідального ставлення депутатів до своїх виборців. Фактично у таких сумних випадках депутати дають багато обіцянок виборцям напередодні виборів та не виконують їх після отримання депутатського мандату. І до наступних виборів виборці майже позбавлені реальної можливості впливу на своїх депутатів. Це несправедливо.
Задля того, щоб кардинально змінити цю систему та позбавити депутатів можливості вести себе безвідповідально щодо своїх виборців, депутатський мандат має бути імперативним. Імперативний мандат – це можливість для виборців відкликання депутата після його обрання.
Президент України Володимир Зеленський розпочав процес відновлення справедливості. Підписано закон, що передбачає можливість відкликання депутата за народної ініціативи.
Кандидати в депутати місцевих рад від партії «Слуга Народу» продовжують ініціативу Президента Зеленського та впроваджують добровільний імперативний мандат. Такий мандат оформлюється у вигляді письмового зобов’язання перед кожним виборцем особисто. Суть зобов’язання – добровільно скласти з себе повноваження депутата місцевої ради, якщо виборці виносять такому депутатові вотум недовіри.
Як це працює
Під час проведення виборчої кампанії кандидат у депутати підписує разом із виборцями «Обов’язок кандидата в депутати» – письмове зобов’язання добровільно скласти з себе повноваження депутата, якщо роботу депутата буде визнана незадовільною – виборці у кількості не менш ніж 80% від усіх голосів «за» відповідного депутата, згідно з результатами виборів 25 жовтня. Або не менш ніж 80% від виборчої квоти у місцевій раді, де було обрано відповідного депутата 25 жовтня. Письмове зобов’язання складається у двох примірниках, підписується кандидатом та виборцем особисто – по одному примірнику для кожної зі сторін. Право на відкликання депутата місцевої ради за добровільним імперативним мандатом мають ті виборці, що мають на руках підписаний кандидатом «Обов’язок кандидата в депутати».