В Бердянске открыли Памятный знак погибшим защитникам. Фото

По случаю празднования Дня защитника Украины в Бердянске состоялось торжественное открытие Памятного знака защитникам, погибшим за целостность Украины. Церемонию открытия посетил председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин.
Инициаторами проекта сооружения памятника стали руководители волонтерского центра «Защита». Установление памятного знака состоялось за счет местных предпринимателей, воинов АТО, волонтеров, всех неравнодушных жителей.
На знаке высечены имена воинов Бердянска, погибших за суверенитет Украины:
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майор Станислав Карачевский,
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солдат Сергей Шерстнев,
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старший прапорщик Олег Семеновский,
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старший солдат Дмитрий Чабанов,
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младший сержант Виталий Поддубный,
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доброволец Владимир Зюзь,
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солдат Виктор Буряткин,
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полковник Владимир Довганюк,
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солдат Олег Щербань,
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старший сержант Юрий Коваль,
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военный запаса, волонтер Виктор Нестеренко,
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прапорщик Юрий Журавлев,
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старший солдат Роман Чебнеев.
Почетное право открытия памятного знака представили берегиням волонтерского центра «Защита» - Татьяне Качур и Галине Процаниний.
Участники мероприятия в знак благодарности героям, которые погибли за независимость нашего государства, возложили цветы к памятному знаку защитникам, погибшим за целостность Украины.