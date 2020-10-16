В Запорожье с понедельника начнет работать новый пассажирский терминал аэропорта

РепортерUA 16 Окт 2020 - 16:39

Сегодня, 16 октября, получен сертификат киевского ГАСКа, который позволяет открыть новый терминал Международного аэропорта. Об этом на совей странице в фейсбуке написал городской голова Владимир Буряк.

Уже с понедельника новый терминал начнет обслуживать внутренние рейсы, а через несколько дней принимать международные.

Напомним, площадь терминала более 12 тыс. квадратных метров. Пропускная способность 400 пассажиров в час, с возможностью увеличения. В перспективе терминал сможет обслуживать до 1 миллиона пассажиров в год.

Отметим, что строительство нового пассажирского терминала запорожского аэропорта началось в 2017 году и завершилось в конце декабря 2019 года. За 2-2,5 месяца терминал обещают ввести в эксплуатацию.  Для того, чтобы достроить терминал город взял кредит в «Укргазбанке» 13 миллионов долларов, оставив в залог коммунальный стадион «Славутич-Арена». 

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