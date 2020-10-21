Захватчики банка в Грузии требуют полмиллиона долларов. Видео

РепортерUA, видео Youtube 21 Окт 2020 - 15:58

В среду, 21 октября, сотрудники Банка Грузии в городе Зугдиди и клиенты, которые находили в нем, оказались захвачены вооруженным преступниками. Один из сотрудников банка успел подать сигнал тревоги, сейчас район инцидента находится в оцеплении полицейским спецназом. Об этом сообщает издание Грузия онлайн.

«Преступников двое, они вооружены автоматами  гранами», - сообщается в материале.

Так, полицейские уже эвакуировали граждан с территории вокруг улицы Гамсахурдиа, где находится банк. Сообщается, что часть заложников смогла сбежать, а позже грабители отпустили стариков. Журналист одного из местных телеканалов утверждает, что слышал звуки выстрелов со стороны места происшествия. МВД Грузии пока не комментирует произошедшую ситуацию.

Преступники требуют 500 000 долларов и хорошо вооружены, сообщают СМИ.

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