В Грузии освобождены все заложники из захваченного банка

РепортерUA 22 Окт 2020 - 10:03

Злоумышленник освободил всех заложников из филиала Банка Грузии в городе Зугдиди. Их здоровью и жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

Перед этим грузинский Первый канал сообщал, что захватчик покинул здание банка на полицейской машине вместе с тремя заложниками. В то же время телекомпания Рустави 2 сообщает, что они освобождены.

Злоумышленнику удалось скрыться, полиция ведет его поиски.

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