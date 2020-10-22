В Грузии освобождены все заложники из захваченного банка

Злоумышленник освободил всех заложников из филиала Банка Грузии в городе Зугдиди. Их здоровью и жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.
Перед этим грузинский Первый канал сообщал, что захватчик покинул здание банка на полицейской машине вместе с тремя заложниками. В то же время телекомпания Рустави 2 сообщает, что они освобождены.
Злоумышленнику удалось скрыться, полиция ведет его поиски.
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