В Запорожье СБУ разоблачила экс-руководство Госгеокадастра на сделках с землей. Фото

РепортерUA 22 Окт 2020 - 10:55

В Запорожье СБУ разоблачила экс-руководство Госгеокадастра на сделках с землей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в сфере земельных отношений, организованную бывшими руководителями и действующими лицами ГУ Госгеокадастра в Запорожской области.

По предварительным данным следствия, экс-чиновники организовали противоправную схему для отвода в частную собственность коммерсантов земельных участков сельскохозяйственного назначения.

С помощью бывших подчиненных организаторы подыскивали клиентам свободные земельные участки. Затем через подконтрольную фирму-лицензиата они изготавливали необходимую техническую документацию. Далее гарантировали бизнесменам беспрепятственное рассмотрение и согласование в Госгеокадастре документации на право пользования, получения в аренду или изменении целевого назначения земельных участков.

Оперативники спецслужбы, в частности, задокументировали факт вымогательства 600 тыс. гривен у местного коммерсанта за выделение 28 гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Правоохранители задержали одного из фигурантов в центре Запорожья во время получения части средств в размере 440 тыс. гривен.

В ходе обысков в помещениях фигурантов изъяли черновые записи, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, которые будут добавлены к материалам дела. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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