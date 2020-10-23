На проспекте в Запорожье столкнулись два авто и маршрутка. Фото (Обновлено)

РепортерUA 23 Окт 2020 - 14:27

Сегодня, 23 октября, на проспекте Соборном в Запорожье столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси. Авария произошла в районе областной детской больницы.

Как сообщили РепортерUA очевидцы, столкнулись автомобили марки «Cherry» и «Mazda». От удара автомобиль «Mazda» отбросило, в результате произошло столкновение с маршрутным такси.

Обстоятельства и информация о пострадавших уточняется.

17:20. В пресс-службе патрульной полиции сообщили обстоятельства ДТП. Как стало известно, водитель Chery Tiggo нарушил п.п. 8.3 и 10.1 вследствие чего столкнулся с автомобилем Mazda, после чего по инерции движения врезался в маршрутку. Автомобили получили механические повреждения. На водителя Chery Tiggo составлен протокол по ст. 124 КУоАП.

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