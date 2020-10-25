Изнасиловали, остригли и задушили сумкой: на Троещине в Киеве нашли труп женщины. Фото

В Киеве на автобусной остановке жилмассива Троещина 24 октября нашли нашли тело женщины со следами множественных побоев и сумкой на шее, сообщает Информатор Киев.
Тело женщины нашли ранним утром за конструкцией автобусной остановки по улице Закревского, 9. Рядом с трупом была сумка с документами. Установлено, что погибшая 1974 года рождения, на момент смерти ей было 46 лет. Верхняя одежда и нижнее белье на женщине были разорваны.
Как пишет издание, по предварительной информации, женщина была изнасилована. Кроме того, на шее умершей была сумка. Судя по следам удушения, ее задушили именно сумкой. На месте преступления также обнаружены женские волосы, которые очевидно преступники срезали со своей жертвы.
На месте происшествия работала полиция, следственно-оперативная группа, криминалисты и кинологи. Расследование продолжается.
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