Эрдоган подал в суд на французское издание «Charlie Hebdo»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал судебный иск на журнал Charlie Hebdo из-за карикатуры с его изображением. Об этом сообщает Anadolu в среду, 28 октября.
Уголовную жалобу подал адвокат Эрдогана в прокуратуру Анкары. В ней особо выделены руководство журнала и карикатурист. Согласно иску, оскорбительный контент является «криминальной клеветой», которая «не подпадает под действие свободы слова».
Отметим, что парижский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вчера, 27 октября.
На новой карикатуре полураздетый турецкий лидер сидит в кресле, левой рукой высоко задирает подол платья женщине и произносит: «О! А вот и пророк!» В правой же руке он держит банку с напитком. Заглавие гласит: «Эрдоган: в частной жизни он очень забавный!»
Новый номер журнала выйдет 28 октября.
В администрации Эрдогана осудили публикацию карикатур на президента и назвали их плодами антимусульманской программы президента Франции Эммануэля Макрона.
«Мы осуждаем эту отвратительную попытку распространить расизм и ненависть. Так называемые карикатуры отвратительны и лишены всякого чувства человеческой порядочности. Это явно продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны», - написал в Twitter глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Напомним, обострение отношений Парижа и Анкары произошло после оскорбительных высказываний Эрдогана, выразившего сомнение в психическом здоровье французского лидера. В связи с этим Франция отозвала своего посла из Турции и потребовала от Евросоюза принять санкции в отношении Анкары.
Ранее, после трагедии в французском городе Конфлан-Сент-Онорин, где исламский радикал обезглавил учителя истории, Макрон заявил о намерении оградить ислам во Франции от иностранного влияния и строже контролировать источники финансирования мечетей.
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