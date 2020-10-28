Опубликован текст решения об отмене ответственности за недостоверные декларации

РепортерUA 28 Окт 2020 - 19:23

В Конституционном суде Украины обнародовали принятое решение о признании неконституционными ряда положений закона Украины «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Решение обнародовано на сайте КСУ вечером в среду. 

«Конституционный суд Украины считает, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений», - говорится в решении.

«Негативные последствия, которые испытывает человек, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 366-1 УК Украины, непропорциональны ущербу, который причинен или мог быть причинен в случае совершения соответствующих действий», - отмечает КС.

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