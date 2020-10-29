Возле церкви в Ницце неизвестный напал на людей с ножом: есть жертвы

РепортерUA 29 Окт 2020 - 11:10

В Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен заявил, что в городе проводится полицейская операция.

Мэр Ниццы считает нападение с ножом возле церкви террористическим актом. Он попросил горожан избегать района происшествия.

Жертвами атаки в Ницце стали два человека, сообщает телевидение.

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