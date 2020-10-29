Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы

РепортерUA 29 Окт 2020 - 14:25

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает на завтра Совет национальной обороны. Об этом сообщил премьер Франции Жан Кастекс, сообщает BFMTV.

Кастекс назвал нападение в Ницце варварским. Он поблагодарил полицейских, которые задержали нападавшего.

«Ответ правительства будет твердым, незамедлительным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране», - заявил он.

У этого плана есть три уровня: самый низкий «бдительность», второй - «риск атаки», когда угроза высока, и самый высокий - «атака». Последний может быть активирован в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после нападения.

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