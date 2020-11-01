Усик одержал победу над Чисорой. Видео боя

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик победил британца Дерека Чисору в непростом поединке в Лондоне, пишет iSport.ua.
Отметим, Чисора обещал устроить войну Усику на ринге и с первых минут первого раунда он бросился на украинца, вынудив где-то выживать.
Так, Чисора серьезно проверил Усика, нанес ему достаточное количество ударов, которые тот с честью выдержал. Бой прошел в высоком темпе, Чисора до последнего шел вперед на морально-волевых качествах, пытаясь поймать ударом, а Усик продолжал больше двигаться на ногах.
По итогам тяжелого 12-раундового поединка Усик победил единогласным решением судей – 117-112, 115-113, 115-113 и завоевал титул WBO Inter-Continental Heavy.