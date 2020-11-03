Под ВР проходит сразу несколько митингов: движение по Грушевского перекрыто. Фото

Сегодня, 3 ноября, под зданием Верховной Рады Украины в Киеве проходит сразу несколько митингов.
Возле парламента сегодня митингуют ФОПы. Они выступают за отмену полной фискализации и РРО. И по соседству с ними митингуют «евробляхеры». Движение по улице Грушевского в Киеве полностью перекрыто, передает Страна.ua.
Напомним, сегодня также Национальный корпус проводит акцию протеста под стенами Конституционного суда Украины (КСУ). Как заявляют организаторы, цель их акции - защита украинского языка.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.