Под ВР проходит сразу несколько митингов: движение по Грушевского перекрыто. Фото

РепортерUA 03 Ноя 2020 - 12:03

Сегодня, 3 ноября, под зданием Верховной Рады Украины в Киеве проходит сразу несколько митингов. 

Возле парламента сегодня митингуют ФОПы. Они выступают за отмену полной фискализации и РРО. И по соседству с ними митингуют «евробляхеры». Движение по улице Грушевского в Киеве полностью перекрыто, передает Страна.ua.

Напомним, сегодня также Национальный корпус проводит акцию протеста под стенами Конституционного суда Украины (КСУ). Как заявляют организаторы, цель их акции - защита украинского языка.

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