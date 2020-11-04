В Мелитополе арестовали мужчину, который напал на знакомого с ножом. Фото

Мелитопольский городской суд арестовал ранее судимого мужчину, который подозреваются в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения знакомому мужчине. Злоумышленника разыскали и задержали сотрудники группы реагирования патрульной полиции.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 29 октября около 20 часов в Мелитопольский отдел полиции лично обратился мужчина 1973 года рождения, который стал жертвой преступления. Пострадавший получил ранения брюшной полости, поэтому дежурный немедленно вызвал «скорую», которая доставила пострадавшего в реанимационное отделение городской больницы.
Полицейские по предоставленным пострадавшим приметам сразу начали розыск злоумышленника. Во время отработки территории в одном из домов на улице Александра Невского в Мелитополе они обнаружили ранее судимого местного жителя 1979 года рождения.
В ходе досудебного расследования установлено, что 29 октября около 19 часов в помещении дома по улице Александра Невского в Мелитополе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта со знакомым, нанес последнему проникающее колото- резаное ранение брюшной полости, чем повлек телесные повреждения. С места преступления полицейские изъяли вещественные доказательства и орудие преступления.
30 октября злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено от пяти до восьми лет лишения свободы. Вчера, 3 ноября, Мелитопольский городский суд для подозреваемого избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.