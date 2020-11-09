Кто прошел в Запорожский горсовет: список новых депутатов

Среди них:
- «Партия Владимира Буряка «Єднання» - 16 мандатов
- «Оппозиційна платформа – За Життя» - 13 мандатов
- «Слуга Народу» - 13 мандатов
- «Європейська солідарність» - 11 мандатов
- «Нова політика» - 6 мандатов
- «Партія Шарія» - 5 мандатов.
Всего в Запорожский горсовет прошли 64 депутата.
«Партия Владимира Буряка «Єднання»:
-
Александр Онищенко
-
Олег Коломоец
-
Геннадий Васильчук
-
Дмитрий Серый
-
Александр Мотренко
-
-
Олег Королев
-
Сергей Ильченко
-
Михаил Прасол
-
Дмитрий Ивахненко
-
Игорь Бурчак
-
Надежда Севальнева
-
Владимир Буряк
-
Геннадий Наумов
-
Андрей Пятницкий
-
Инна Бочарникова
«Оппозиційна платформа – За Життя»
-
Артур Кижнера
-
Александр Курников
-
Денис Симаков
-
-
Александр Кияница
-
-
-
-
Валентин Зарва
-
Виталий Несмашный
-
Владимир Кальцев
-
-
Геннадий Криворученко
«Слуга Народу»
-
Инна Пенчук
-
Кирилл Нерянов
-
Екатерина Грицай
-
Ирина Кулеша
-
Сергей Дергачев
-
Роман Кирьянов
-
Анатолий Куртев
-
Ольга Гордиенко
-
Виталий Тишечко
-
Екатерина Дорошенко
-
Дмитрий Гладкий
-
Виктор Тлеуш
-
Регина Харченко
«Європейська солідарність»
-
Александр Константинов
-
Павел Варванский
-
Николай Белый
-
Вячеслав Зайцев
-
Евгений Мусийченко
-
Александр Кобзарюк
-
Андрей Химичев
-
Валерий Прозапас
-
Андрей Согорин
-
Анастасия Пискун
-
Ольга Стадниченко
«Нова політика»
-
-
-
Виктор Гордынский
-
Алексей Басов
-
Наталья Власова
-
Наталья Губанова
«Партія Шарія»
-
Виталина Яковлева
-
Сергей Никулин
-
Пелагея Шумейко
-
Виктор Филас
-
Алексей Вивчарюк.