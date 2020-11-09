Кто прошел в Запорожский горсовет: список новых депутатов

РепортерUA 09 Ноя 2020 - 10:00

Запорожская городская территориальная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования депутатов городского совета. В состав городского совета прошли представители шести партий.

Среди них: 

  • «Партия Владимира Буряка «Єднання» - 16 мандатов
  • «Оппозиційна платформа – За Життя» - 13 мандатов
  • «Слуга Народу» - 13 мандатов
  • «Європейська солідарність» - 11 мандатов
  • «Нова політика» - 6 мандатов
  • «Партія Шарія» - 5 мандатов.

Всего в Запорожский горсовет прошли 64 депутата.

«Партия Владимира Буряка «Єднання»:

  • Александр Онищенко

  • Олег Коломоец

  • Геннадий Васильчук

  • Дмитрий Серый

  • Александр Мотренко

  • Владимир Полухин

  • Олег Королев

  • Сергей Ильченко

  • Михаил Прасол

  • Дмитрий Ивахненко

  • Игорь Бурчак

  • Надежда Севальнева

  • Владимир Буряк 

  • Геннадий Наумов

  • Андрей Пятницкий

  • Инна Бочарникова

«Оппозиційна платформа – За Життя»

«Слуга Народу»

  • Инна Пенчук

  • Кирилл Нерянов

  • Екатерина Грицай

  • Ирина Кулеша

  • Сергей Дергачев

  • Роман Кирьянов

  • Анатолий Куртев

  • Ольга Гордиенко

  • Виталий Тишечко

  • Екатерина Дорошенко

  • Дмитрий Гладкий

  • Виктор Тлеуш

  • Регина Харченко

«Європейська солідарність»

  • Александр Константинов

  • Павел Варванский

  • Николай Белый

  • Вячеслав Зайцев

  • Евгений Мусийченко

  • Александр Кобзарюк

  • Андрей Химичев

  • Валерий Прозапас

  • Андрей Согорин

  • Анастасия Пискун

  • Ольга Стадниченко

«Нова політика»

«Партія Шарія»

  • Виталина Яковлева

  • Сергей Никулин

  • Пелагея Шумейко

  • Виктор Филас

  • Алексей Вивчарюк.

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