В Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих: два человека погибли, еще восемь получили ранения. Видео

В Кривом Роге объявлен траур по погибшим в результате резни, ранее случившейся в городе. Об этом сообщает пресс-служба горсовета в понедельник, 9 ноября.
В свою очередь ТСН пишет, что сегодня подозреваемому будут избирать меру пресечения. Ему также намерены провести психиатрическую экспертизу. Мужчине грозит пожизненное заключение.
При этом четырем людям врачи оказали помощь и отпустили домой. Еще четверо пострадавших пробудут в больнице как минимум неделю.
«Четверо госпитализированы в больницу. Двое в отделение стоматологии, двое в отделение травматологии. У них травмы средней тяжести», - заявила Марина Вероптвелян, хирург-стоматолог Криворожской горбольницы №2.
Напомним, что в субботу, 7 ноября, в Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих.
Мужчина заявил, что взял нож в руки, потому что ему «Бог велел».
Злоумышленника задержали. На допросе он заявил, что является сыном Божьим Адамом.
«Я убил, потому что мне Бог сказал, отец. У меня «тетрадь смерти». Бог сказал убить 15 человек», - признался задержанный правоохранителям.
В итоге напавший был задержан, им оказался местный житель 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»).
На вопросы правоохранителей, кто он, мужчина заявил, что он - сын Божий Адам. Потом
Он также заявил, что сначала с ножом явился в отделение полиции и попросил его остановить.
«В 16:30 я зашел в отделение. Сказал, чтобы меня остановили, у меня нож. Я сказал, что я убиваю во имя Бога. И сейчас люди устроят самосуд, как с Иисусом Христом», - заявил гражданин.
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