ВОЗ: Пандемия коронавируса вышла за рамки ЧС

РепортерUA 09 Ноя 2020 - 13:39

На сегодня пандемия COVID-19 уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Число подтвержденных заражений превысило 50 млн человек. Об этом на Всемирной ассамблее здравоохранения заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», - заявил Гебреисус.

Он также добавил, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.

«Пандемия COVID19 показала, что более здоровое население, всеобщий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения тесно взаимосвязаны», - добавил глава ВОЗ.

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