Шмыгаль: В Украине вводят карантин выходного дня

С новой недели в Украине ужесточаются карантинные меры. В частности, будет введен карантин выходного дня, который обсуждался ранее.
Об этом во время заседания Кабинета Министров Украины сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Экономика Украины не выдержит полного локдаукна. Именно поэтому правительство и МОЗ вместе с эпидемиологами, аналитиками и представителями бизнеса начали поиск сбалансированных вариантов карантинных ограничений. В МОЗ разработали изменения к постановлению № 641, которые предусматривают введение в Украине так называемого карантина выходного дня», - сообщил премьер во время обращения.
Подробности нововведений будут сообщены позже во время доклада министра здравоохранения Максима Степанова.
Напомним, сегодня под Кабмином, в Запорожье и других городах Украины проходят акции протестов предпринимателей, которые выступают против ограничения работы бизнеса во время карантина.
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