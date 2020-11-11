Шмыгаль: В Украине вводят карантин выходного дня

РепортерUA 11 Ноя 2020 - 14:26

С новой недели в Украине ужесточаются карантинные меры. В частности, будет введен карантин выходного дня, который обсуждался ранее.

Об этом во время заседания Кабинета Министров Украины сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Экономика Украины не выдержит полного локдаукна. Именно поэтому правительство и МОЗ вместе с эпидемиологами, аналитиками и представителями бизнеса начали поиск сбалансированных вариантов карантинных ограничений. В МОЗ разработали изменения к постановлению № 641, которые предусматривают введение в Украине так называемого карантина выходного дня», - сообщил премьер во время обращения.

Подробности нововведений будут сообщены позже во время доклада министра здравоохранения Максима Степанова.

Напомним, сегодня под Кабмином, в Запорожье и других городах Украины проходят акции протестов предпринимателей, которые выступают против ограничения работы бизнеса во время карантина.

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