В Украине адаптивный карантин заменили всеобщей оранжевой зоной: какие ограничения

РепортерUA 11 Ноя 2020 - 20:03

В среду, 11 ноября, в Украине ужесточили ограничения, связанные с распространением коронавируса, и заменили адаптивный карантин новым локдауном. Теперь регионы не делят по зонам.

На всей территории объявили общегосударственный карантин с «оранжевым» уровнем.

Это предусматривает следующие меры:

  • ​Запрещено проведение массовых мероприятий при участии более 20 человек.
  • Спортивные мероприятия должны проходить без зрителей.
  • В кинотеатрах и театрах запрещено заполнять залы более, чем на 50%.
  • В городском транспорте, электричках можно перевозить пассажиров только на сидячих местах. 
  • Рестораны и кафе должны быть закрыты с 22:00 до 07:00, кроме работы на вынос. Расстояние между столиками в них - не менее 2 метров (было 1,5 метра).
  • Фитнес-центры и спортзалы смогут работать только, если обеспечат присутствие не более 1 человека на 20 кв метров.
  • Отели могут работать, хостелы же и другие места размещения людей закрываются. 
  • Такие меры будут действовать на всей территории страны.
  • Кроме этого с 14 по 30 ноября будет действовать карантин выходного дня. Будут закрыты ТРЦ, салоны красоты, спортзалы, бассейны, кинотеатры, учреждения культуры, рестораны и кафе.

Карантин выходного дня будет действовать до конца ноября

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