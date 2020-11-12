Запорожская область получила 200 кислородных концентраторов. Фото

Сегодня, 12 ноября, в Запорожскую областную инфекционную клиническую больницу поступила первая партия новых кислородных концентраторов. Аппараты были закуплены на средства выделенной на область государственной. Один концентратор стоит 39,5 тыс. грн. Всего потрачено 7,9 млн грн.
Как сообщили в пресс-службе ЗОГА, кислородные концентраторы помогут больницам области оказывать качественную помощь больным COVID-19.
Напомним, что Запорожская область получила субвенцию из государственного бюджета в сумме 25,1 млн грн на кислородное обеспечение. Больницы в максимально сжатые сроки проводят ремонты кислородных магистралей и создают с нуля централизованную кислородную разводку, закупают кислородные концентраторы.
Первая партия концентраторов в количестве 200 аппаратов, каждый мощностью 10 литров, поступила сегодня. Следующая предусматривает еще 100 аналогичных аппаратов. Один аппарат может быть подключен как к одному пациенту, так и к двум, в зависимости от потребности.
Принцип действия кислородного концентратора довольно прост. Аппарат пропускает через свою систему фильтров обычный воздух и на выходе позволяет получить высококонцентрированный поток газа, в котором будет содержаться от 60% до 80% кислорода. Именно этот кислород предоставляется пациентам.
Главный врач Запорожской областной инфекционной клинической больницы Владимир Шинкаренко отметил, что в отличие от стационарных громоздких аппаратов, эти являются мобильными и могут быть размещены в палате или использованы при создании мобильных госпиталей.
«Сегодня Запорожская область получила столь необходимые сейчас кислородные концентраторы! Из 300 аппаратов будет создан мобильный кислородный парк для всех больниц, которые сейчас лечат пациентов с ковид. Кислородные концентраторы будут направлены на территории по заявкам медицинских учреждений, а в дальнейшем могут быть перераспределены в зависимости от эпидситуации на ковид, потребности пациентов стационаров в кислородной поддержке, развертывания централизованных сетей кислородного обеспечения или необходимости обеспечения кислородом временных госпиталей. Сейчас кислородное обеспечение - это вопрос для власти номер один и мы делаем все, чтобы больные ковид могли получать кислород, потому что кислород - это жизнь», - прокомментировала заместитель председателя ОГА по вопросам медицины Елена Теряева.